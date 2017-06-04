Дамаск, 4 июня, 2017, 15:15 — ИА Регнум. Вооруженные силы Сирийской Арабской Республики разгромили крупнейший оплот боевиков террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в восточной части провинции Алеппо в поселении Маскане. Об этом сегодня, 4 июня, сообщает агентство SANA.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

Сообщается, что боевики понесли большие потери и были выбиты из Масканы.

Саперные подразделения сирийской армии приступили к обезвреживанию мин и взрывных устройств, заложенных террористами в окрестностях городов и сёл на освобожденной территории.

Ранее сообщалось, что сирийская правительственная армия освободила восемь населенных пунктов на востоке провинции Алеппо.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 3 июня курдские силы при поддержке США приступили к освобождению Ракки.