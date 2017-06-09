Москва, 9 июня, 2017, 13:45 — ИА Регнум. Экзистенциальная притча «Фотоувеличение» Микеланджело Антониони вновь на большом экране. 23 и 24 июня проект «Иноекино» покажет картину в кинотеатрах Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска и Екатеринбурга.

Цитата из к/ф «Фотоувеличение». реж. Микеланджело Антониони. 1966. Великобритания, Италия, США Модель

«Фотоувеличение» Антониони — один из самых ярких, удивительных и влиятельных фильмов в истории кино, — говорит Алексей Бажин, руководитель проекта «Иноекино». — Концентрация всех излюбленных приемов и взглядов великого автора в кинематографе: некоммуникабельность, экзистенциальные поиски, иллюзорность реальности и новаторское повествование. Будучи студентами, мы не один раз пересматривали вместе этот фильм, тщательно и восторженно разглядывая детали с близкими нам культурными кодами, к тому же фильм наполнен «тёплыми» стильными образами 60-х. Это для нас была одна из вершин в интеллектуальном магическом кинематографе.

Уверен, именно эта лента и сейчас может быть очень важна и интересна для молодого интересующегося поколения, уж очень в нем много точек соприкосновения с любой реальностью и вечных тревожных экзистенциальных вопросов. А показываем мы его по случаю премьеры на Каннском кинофестивале новой отреставрированный копии, которую мы и будем демонстрировать в нескольких кинотеатрах страны».

Вдохновением для Антони стал рассказ Хулио Кортасара «Слюни дьявола», который в свою очередь был написан под впечатлением от «Окна во двор» Альфреда Хичкока. И все же сложно назвать «Фотоувеличение» экранизацией, скорее это самостоятельное произведение, лишь отдалённо перекликающееся с первоисточником.

Цитата из к/ф «Фотоувеличение». реж. Микеланджело Антониони. 1966. Великобритания, Италия, США Оценка

В творчестве Антониони фильм стал первой англоязычной лентой. В Англии — первой картиной, где показана обнаженная женщина. Чтобы обойти цензуру, Metro-Goldwyn-Mayer пришлось пойти на хитрость и создать подставную компанию, на которую не накладывались цензурные ограничения. Однако не этой откровенностью фильм завоевал популярность среди зрителей.

Успешный фотограф Томас случайно снимает в парке заинтересовавшую его странную пару, а позже при проявлении пленки понимает, что запечатлел сцену убийства. Сюжету Антонинони уделяет не много экранного времени, больше предпочитая бесфабульное повествование. Режиссера куда больше интересует визуальная сторона фильма. Возможно, именно поэтому в качестве основной темы он выбрал фотографию.

Цитата из к/ф «Фотоувеличение». реж. Микеланджело Антониони. 1966. Великобритания, Италия, США Сцена

Изображая будни профессионального фотографа, Антониони обращается к демонстрации модельного бизнеса и его сексуальной подоплеки. Процесс работы фотографа с обнаженной моделью, который в итоге приводит к получению хороших снимков — это зрелище для глаз, психологическая сторона которого открывается много позже.

Насыщенной жизнь с беспорядочным сексом, наркотиками и музыкой… В кадре словно ожил глянцевый журнал, который и является «домом» главного героя. Однако за этой яркой оберткой скрывается одиночество и душевная пустота, очевидность которой возрастает к концу фильма. Томас словно живет в иллюзорном мире и отказывается воспринимать реальность. Однако, точно пятна на далматинце, настоящая сторона жизни напоминает о себе и врывается в эфемерную составляющую. Томас цепляется за нее и пытается решить загадку с убийством, но все время натыкается на стену безразличия. Зачем открывать дверь проблемам, если вместо этого можно расслабиться и покурить?

Цитата из к/ф «Фотоувеличение». реж. Микеланджело Антониони. 1966. Великобритания, Италия, США Съемка

«Антониони рассказывает собственную историю, — считает кинокритик Валерий Рокотов. — Неторопливо, шаг за шагом, от образа к образу, он конструирует метафору, которая оказывается невероятно пессимистичной.

Удивительно, но сегодня, спустя десятилетия, «Blow-Up» приобрёл кричащую актуальность. Именно сегодня стало очевидно, что стайка ликующих мимов, летящих по свету на открытом военном джипе, — это дух постмодернизма, раскручивающий свою весёлую карусель. Это адепты новой веры, хохочущие агрессоры, уводящие искусство в мир фикции и бездушия, в мир глубокого, как смерть, сна».

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Окружение в итоге ломает фотографа, он подчиняется современным законам и принимает игру в иллюзию. То, что раньше казалось несуществующим, вдруг обретает форму. Призрачный мир становится частью реального и наоборот.

Смысл картины раскрывается не сразу, а лишь спустя какое-то время. Именно поэтому даже после финального кадра фильм все еще продолжает существовать в голове у зрителя, где он пытается найти недостающую частичку паззла, созданного Антониони.