Анкара, 4 июня, 2017, 14:03 — ИА Регнум. Власти США проинформировали Турцию о начале военной операции по освобождению сирийского города Ракки от террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом заявил сегодня, 4 июня, премьер-министр Турции Бинали Йылдырым, сообщает агентство Anadolu.

Солдаты армии США

«Информация о проведении операции доведена до сведения Анкары ещё до её начала», — заявил Йылдырым.

По словам турецкого премьер-министра, операция по освобождению Ракки началась в ночь на 3 июня. При этом Йылдырым заявил, что Турция отвергает те методы, к которым прибегают США при освобождении Ракки от «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Мы неоднократно на самых различных уровнях доводили до сведения американской стороны свою обеспокоенность относительно планирования операции в Ракке. Однако в ответ в Вашингтоне уверяли, что у них нет другого выбора, и они вынуждены сотрудничать с террористами PYD и YPG (сирийской курдской партии «Демократический союз» и курдских Отрядов народной самообороны, которые в Турции считаются террористическими организациями — ИА REGNUM )», — сказал глава турецкого правительства.

При этом Йылдырым отметил, что Вашингтон пообещал Анкаре, что контакты с курдами не будут долгосрочными, поскольку это «тактическое сотрудничество».

Напомним, ранее Турция заявила, что не будет участвовать в военной операции по освобождению Ракки.