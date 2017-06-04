Великий Новгород, 4 июня, 2017, 13:49 — ИА Регнум. В Новгородской области прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях проводит проверку по факту побега осужденного из колонии-поселения для больных туберкулёзом, расположенной в городе Боровичи. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона, побег был совершён утром 14 мая 2017 года, но об этом в прокуратуру сообщили только 1 июня.

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По предварительным данным, осуждённый за угон и кражи завладел автомобилем, принадлежащим колонии, добрался на нём до деревни Шуя Валдайского района, где угнанный автомобиль бросил, а на попутке приехал в Валдай. Там он употреблял спиртные напитки до тех пор, пока не был задержан сотрудниками полиции.

Узнав о побеге, сотрудники областной и специализированной прокуратуры незамедлительно выехали в исправительное учреждение для проверки. В связи с выявленными нарушениями и.о. прокурора области Андрей Гуришев 2 июня 2017 года внёс представление начальнику регионального УФСИН России Михаилу Девятову об устранении нарушений закона — по данным надзорного ведомства, не были обеспечены режимные требования, не проведена надлежащая воспитательная работа с осуждёнными, не приняты меры по своевременной регистрации сообщения о преступлении в установленном законом порядке, а также по своевременному уведомлению об этом органов прокуратуры.

Проверка продолжается. По её итогам будет дана оценка действиям должностных лиц исправительного учреждения.

В отношении сбежавшего осужденного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 313 УК РФ..