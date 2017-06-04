Москва, 4 июня, 2017, 13:31 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями премьер-министру Великобритании Терезе Мэй в связи с гибелью мирных жителей в результате двойного теракта в Лондоне. Об этом сегодня, 4 июня, сообщает пресс-служба Кремля.

Цитата теракт на Лондонсом Мосту

«Это преступление потрясает своей жестокостью и цинизмом», — сказано в телеграмме российского лидера.

Путин считает, что общим ответом на произошедшее должно стать наращивание совместных усилий в борьбе с террористической угрозой по всему миру.

Кроме того, Путин передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Лондоне утром 4 июня был совершен двойной теракт. Трое боевиков на автомобиле протаранили пешеходов на Лондонском мосту, а затем подъехали к Боро-Маркету. Выйдя из машины они начали нападать на прохожих с ножами. Полиция ликвидировала террористов.

По последним данным, в результате терактов погибли семь человек. По меньшей мере 48 человек получили ранения.

Ответственность за теракты не взяла на себя ни одна их террористических организаций.