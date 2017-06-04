Петрозаводск, 4 июня, 2017, 13:05 — ИА Регнум. В Карелии при подготовке к джип-триалу «Кемские дебри-2017» накануне погибли два участника соревнований — члены клуба «Кемь 4×4». Об этом пишут очевидцы в официальной группе «ВКонтакте».

Electric-tolk.ru Ток

На месте сейчас разбирается полиция. Предполагается, что причиной смерти стало поражение электрическим током, сообщает информационное агентство «Республика Карелия».

«Погибли в неглубоком броде при подготовке маршрута. Что и как — будет ясно позже, даже очевидцы не поняли, что произошло», — написал в социальной сети «ВКонтакте» один из свидетелей трагедии.

Соревнования запланированы на 10 июня. Они пройдут в четырех километрах от Кеми. Организаторы сообщают, что спортсменам представится возможность проверить себя и свой джип «в условиях настоящего бездорожья».