Иркутск, 4 июня, 2017, 12:57 — ИА Регнум. Акция «Посади дерево» была организована и проведена совместно с общественным учреждением «Добровольная пожарная охрана Иркутской области, ОГАУ «Региональный лесопожарный центр Иркутской области», студентами учебных заведений, при поддержке ПАО «Почта-банк» и представителей региональной власти. Посадки деревьев были осуществлены за финансовые средства граждан, которые были переведены через IT-проект «Маракуйя».

Иван Шишкин. Сосновый лес. 1885

Акция охватила более 100 гектаров земли, всего в мероприятии «Посади дерево» приняли участие более 1500 человек, которые посадили около 400 тыс. сеянцев сосны.

«Это очень важное событие, когда сами люди восстанавливают леса, пострадавшие от лесных пожаров, «чёрных лесорубов» и прочих факторов. Такие посадки будут проведены не только в Иркутской области, но и Республике Бурятия, Забайкальском крае и Красноярском крае. ОНФ призывает подключиться к нашей акции всех неравнодушных людей. Вместе нам удастся восстановить не одну сотню гектаров российских лесов в этом году», — отметила сопредседатель Центрального штаба ОНФ, председатель Комитета Государственной Думы по экологии и охране окружающей среды Ольга Тимофеева.

«Общественными силами можно помочь нашей природе, и сегодня мы это в очередной раз доказали. Трудно представить, но всего за один день нам удалось восстановить более 100 гектаров лесной территории. Если бы такие акции хотя бы раз в неделю проводились во всех наших регионах, то очень скоро проблема стремительного сокращения лесов была бы решена. Мы призываем не только простых людей, но и региональных чиновников взять в руки лопату, саженцы и подключиться к восстановлению сокращающихся лесов. Необходимо проводить обязательное лесовосстановление в случае вырубок, совершенных как коммерческими, так и государственными организациями», — сказал координатор Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, депутат Госдумы РФ Николай Будуев.

Он добавил, что в стране должны развиваться интерактивные системы, которые позволяли бы каждому жителю принимать участие в лесовосстановлении. Таким образом активный гражданин получает возможность отметить тот лесной участок, который, по его мнению, нуждается в восстановлении, и принять участие в посадке деревьев. Он подчеркнул, что ярким примером эффективной работы такого инструмента является и созданная Народным фронтом «Интерактивная карта свалок».

Помимо этого, Николай Будуев заявил о необходимости создания реестра земель лесного фонда, нуждающихся в проведении лесовосстановления. Представители ОНФ готовы совместно с органами власти принять участие в его создании.

Ранее со стороны ОНФ был разработан и принят Госдумой федеральный закон об обязательном лесовосстановлении для всех арендаторов, который начал действовать с 1 марта 2017 года. Кроме того, эксперты Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса подготовили законодательные поправки, согласно которым коммерческие структуры, вырубившие лес, должны будут его восстанавливать.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сейчас режимы чрезвычайной ситуации в связи с лесными пожарами действуют на всей территории Забайкальского края, в одном районе Иркутской области и в одном районе Республики Тыва. В Иркутской области особый противопожарный режим продлен до 1 сентября. Здесь массовые пожары уничтожили не только деревья, но и 59 жилых домов в поселке Бубновка Киренского района и еще около 100 строений в других населенных пунктах. По данным Федерального агентства лесного хозяйства, наиболее сложная лесопожарная обстановка в 2016 г. также складывалась именно в Иркутской области, где было ликвидировано 1,2 тыс. пожаров на площади 668,8 тыс. га.