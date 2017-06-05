Москва, 5 июня, 2017, 03:10 — ИА Регнум. История экранизации замечательного романа сложилась не так гладко. Министерство кинематографии и его художественный совет в лице литературоведа В. Щербины в 1950 году раскритиковало сценарий фильма, предложенный автором совместно с драматургом Е. Габриловичем. Руководителей советского кинематографа не устроила «слабая проявленность общественно-политической линии в действиях героев». А точнее то, что главный герой Саня Григорьев действует, побуждаемый не только научными интересами и желанием прославить советскую науку. В его поступках также важно стремление восстановить доброе имя семьи своей любимой женщины. Им движет как жажда научного открытия, так и борьба за справедливость.

Цитата из к/ф «Два капитана». реж Владимир Венгеров. 1955. СССР Зависть

Фильму предъявляли в качестве упрека даже отсутствие «праздничности» и трагичность. То есть в угоду создания дежурных лубков, где весь пафос должен строиться на «борьбе советского человека с международными империалистами», вытравляли из него то, что приближало его звучание к реальной жизни. Высокому проявлению человеческих чувств и мыслей, способных проявить себя в преодолении настоящих, а не надуманных трудностей, по мнению художественного совета, стоило уступить место ходульным «английским капиталистам».

В результате работа над сценарием затянулась на 9 лет. Как же сложилась судьба фильма, читайте в статье: Кто враг русским на Севере? Личные махинации или английские империалисты?

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