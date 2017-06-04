Грозный, 4 июня, 2017, 13:03 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что готов проконсультировать страны Европы по вопросу борьбы с терроризмом, а также призвал Запад обеспечить безопасность своих граждан и иностранных туристов. Об этом Кадыров написал в своём аккаунте в Telegram сегодня, 4 июня.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

«Пока европейские власти занимаются несуществующими проблемами в России и уделяют «особое внимание» Чеченской Республике, на их территории, в их государствах происходят теракты. Гибнут люди», — констатировал Кадыров.

Он считает, что «страстное желание» европейских стран указывать России и искать способы давления на неё привели Европу к внутреннему хаосу.

«Активно уделяя внимание другим странам, они совсем забыли про себя, про своих людей, про свои проблемы. Мы приносим глубокие соболезнования (в связи с терактами в Лондоне — ИА REGNUM ). Со своей стороны всегда готовы помочь и проконсультировать по тому, как бороться с терроризмом: на своей территории мы его победили», — пишет Кадыров.

Кроме того, он призвал жителей Чечни максимально ограничить свои поездки в Европу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, утром 4 июня в Лондоне были совершены две террористические атаки. Трое мужчин на автомобиле совершили наезд на пешеходов на Лондонском мосту. Затем они приехали к Боро-Маркету, вышли из машины и стали нападать на прохожих с ножами.

Нападавшие были застрелены полицией.

По последним данным, в результатет двух терактов погибли семь человек, по меньшей мере 48 получили ранения.