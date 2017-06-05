Подводные гиганты затаились. Судьба «Тайфунов» под вопросом
Москва, 5 июня, 2017, 03:58 — ИА Регнум. Как показывает опыт, запас модернизации у этих подводных лодок еще далеко не исчерпан. За примером не нужно ходить далеко — относительно недавно однотипный «Дмитрий Донской» был перестроен под использование стратегических ракет «Булава» и хорошо показал себя в ходе испытаний. А ведь существует теоретическая возможность переоборудования подлодки такого типа под крылатые «Калибры», которых она может нести до 300 единиц!
Приводимые аргументы в пользу списания не всегда можно рассматривать как серьезные. Ну как в таком ключе рассматривать упреки в «шумности» для лодки-«стратега», способной достать смертоносным залпом практически любую точку планеты, находясь при этом в любой другой? И утверждение, что более современные «Бореи» могут отправить на отдых предшествующие «Тайфуны», также прихрамывает по части логики. Даже если это соответствует действительности, не стоит торопиться избавляться от предшествующих моделей, пока в строй не вошло достаточное количество новых.
А, как это часто бывает при вводе в строй любых новинок, необходимо перестраховаться на случай непредусмотренных задержек.
Подробнее о перспективах использования еще вполне не исчерпавших себя подлодок-гигантов читайте в статье: «Тайфун» еще может грянуть
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