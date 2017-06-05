Москва, 5 июня, 2017, 03:58 — ИА Регнум. Как показывает опыт, запас модернизации у этих подводных лодок еще далеко не исчерпан. За примером не нужно ходить далеко — относительно недавно однотипный «Дмитрий Донской» был перестроен под использование стратегических ракет «Булава» и хорошо показал себя в ходе испытаний. А ведь существует теоретическая возможность переоборудования подлодки такого типа под крылатые «Калибры», которых она может нести до 300 единиц!

Bellona Foundation Тяжёлый ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта 941 «Акула»

Приводимые аргументы в пользу списания не всегда можно рассматривать как серьезные. Ну как в таком ключе рассматривать упреки в «шумности» для лодки-«стратега», способной достать смертоносным залпом практически любую точку планеты, находясь при этом в любой другой? И утверждение, что более современные «Бореи» могут отправить на отдых предшествующие «Тайфуны», также прихрамывает по части логики. Даже если это соответствует действительности, не стоит торопиться избавляться от предшествующих моделей, пока в строй не вошло достаточное количество новых.

А, как это часто бывает при вводе в строй любых новинок, необходимо перестраховаться на случай непредусмотренных задержек.

Подробнее о перспективах использования еще вполне не исчерпавших себя подлодок-гигантов читайте в статье: «Тайфун» еще может грянуть

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