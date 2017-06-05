Москва, 5 июня, 2017, 04:21 — ИА Регнум. Если так, то всякое перекладывание ответственности за свои поступки на некий «дополнительный» источник благочестия недопустимо. Но существенная часть последующей исторической драмы христианства и оказалась связана с увиливанием людей, провозглашавших себя христианами, от подражания Христу. Чем это обусловлено и можно ли этого избежать, рассуждает Игорь Бекшаев, постоянный автор ИА REGNUM.

Джон Эверетт Милле. Христос в родительском доме. 1850

Обычным способом складывания с себя ответственности становится для людей механизм доверия, когда внешность, интонация или жест говорящего отключают критическую способность разума слушателей. С молчаливого позволения того, кто позволяет такое с собой проделывать. К сожалению, судя хотя бы по тем приемам, которые используются в рекламе, да и содержанию «горячих тем» в социальных сетях, система отключения ума «по предварительному сговору» продолжает работать.

А по отношению к вере «хорошо зарекомендовал себя» прием, позволяющий человеку мысленно отдалить от себя Бога. Действительно, раз он такой весь Всемогущий, Всезнающий и Потусторонний, какие у нас с ним могут быть отношения? Только в том ключе, чтобы не покарал, так что извиняться надо регулярно… А еще лучше, чтобы «такой» Бог и вообще не вмешивался, у нас тут и без него дел хватает. Но Христос и апостолы несли знание не о таком, действительно бесполезном во всей своей потусторонности, Боге.

А о каком же? Читайте статью: Что сказал Христос: исполняющий волю Отца оправдан сразу

Из цикла статей Игоря Бекшаева, посвященных вопросам христианской веры.