Москва, 5 июня, 2017, 04:46 — ИА Регнум. Ядерное сдерживание продолжает оставаться важнейшим фактором глобальной безопасности. И как таковое оно требует не только соответствующего числа зарядов и средств их доставки, но и системы обнаружения, рассчитанной на оперативную передачу сигнала об атаке противника.

Yt3.ggpht.com Глаз Гора. Древний Египет

Предыдущая спутниковая система, которую пытались ввести в строй начиная с 1991 года, т. н. «Око-1», оказалась крайне непродуманной и ненадежной. К 2015 году все ее элементы можно было считать вышедшими из строя. Опираться же только на наземные радиолокационные станции не представляется возможным, ведь они могут дать сигнал о нападении только в момент, когда до завершения вражеской атаки останется всего 10 минут.

Поэтому начавшееся построение спутниковой группировки «Тундра» по праву оценивается как крайне позитивный сдвиг как в увеличении обороноспособности России, так и в понижении вероятности глобального конфликта. Кроме того, проект «Тундра» важен как научно-техническая площадка, позволяющая возродить космическое приборостроение уже на современном уровне технологий.

Подробности читайте в статье: Россия возрождает спутниковую систему обнаружения ракетных пусков

Предлагаем вашему вниманию также другие статьи Леонида Нерсисяна, посвященные широкому спектру военно-политических и военно-технических вопросов.