Вашингтон, 4 июня, 2017, 12:52 — ИА Регнум. В крупнейших городах США прошли митинги противников действующего президента страны Дональда Трампа. Об этом сегодня, 4 июня, сообщает AFP.

Porrester Протест против Дональда Трампа в Нью-Йорке

Сообщается, что самая большая акция противников Трампа под названием «Марш правды» состоялась в Нью-Йорке, где около 3 тысяч человек прошли по центру города с лозунгами «Лжец!», «Закройте его!» и «Верните Америку!».

Также около 3 тысяч человек собрались вокруг монумента Вашингтона в столице США. Они требовали полного и независимого расследования «связей с Россией» предвыборного штаба Трампа.

Перед Белым домом несколько сотен сторонников Трампа приняли участие в демонстрации «Питтсбург, а не Париж». Сторонники Трампа приветствовали его решение выйти из Парижского соглашения по климату.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Трамп заявил, что США выходят из парижского соглашения по климату, которое было подписано предыдущей администрацией. Ещё в ходе своей предвыборной кампании Трамп заявлял, что не верит в глобальное потепление и считает Парижское соглашение вредным для США.