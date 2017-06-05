Москва, 5 июня, 2017, 05:11 — ИА Регнум. В своем зарубежном турне президент США Дональд Трамп высказал, обращаясь с призывом о создании «ближневосточного НАТО», мысль, что виноват в разрастании экстремизма Иран. Следовательно, по этой логике, для успешной борьбы с террором необходимо создать антииранский блок. При этом Турция, традиционно считавшаяся союзником США в регионе, на этот раз оказалась выведена за скобки. Причиной этому стали жесткие разногласия между Анкарой и Вашингтоном по курдскому вопросу.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Тайип Эрдоган

Трамп не намерен сворачивать военное взаимодействие с вооруженными курдскими формированиями, что грозит разрастанием сепаратистских сил в юго-восточных районах Турции. Такой курс, взятый Трампом, заставляет Турцию рассматривать варианты своих действий, еще недавно казавшиеся маловероятными. Например, выступить за территориальную целостность Сирии, оказавшись в этом вопросе по одну сторону баррикад с президентом Башаром Асадом.

Получается, что стремление решить курдский вопрос, вплоть до поощрения создания независимого Курдистана, на что явно намекают действия Вашингтона, приводят Турцию к более тесному сотрудничеству с Тегераном и Дамаском.

Какова возможная роль России как одной из ведущих миротворческих сил при таком развороте событий сирийской ситуации, читайте в статье: Анкара и Дамаск на грани примирения?

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