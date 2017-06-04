Лондон, 4 июня, 2017, 12:37 — ИА Регнум. Число жертв террористического акта в Лондоне возросло до семи. Об этом сегодня, 4 июня, пишет британская The Guardian со сообщил журналистам заместитель начальника Скотланд-Ярда Крессида Дик.

Alexander Boden Скорбь

Напомним, ранее сообщалось о шестерых погибших в столице Великобритании в результате двойного теракта. 48 человек получили ранения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, трое террористов на автомобиле протаранили пешеходов на Лондонском мосту, а затем приехали к Боро-Маркету, где с ножами напали на прохожих.

Полиция ликвидировала нападавших.