Москва, 5 июня, 2017, 06:14 — ИА Регнум. Усилия прибалтийской политической элиты, направленные на полный разрыв экономических связей с Россией, обрели достойное завершение. Россия решила, что сможет обойтись без сотрудничества с «маленькими, но очень гордыми» русофобствующими республиками. О том, как теперь будут сводить концы с концами прибалты без торговли с любимым врагом — Россией, рассказывает редактор ИА REGNUM Юрий Баранчик.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Шпроты

Постепенное снижение российского грузопотока через железные дороги и порты Прибалтики может нанести серьезный урон экономике Латвии. Хотя речь идет о 250 млн евро в год, что составляет около 10% ВВП, на эту долю приходится поддержание всей инфраструктуры железных дорог. Если убрать этот вид экономической деятельности, то «эффект домино» повалит многое. Начиная с тех же портов, существование которых без налаженных железнодорожных сообщений не имеет никакого смысла.

На фоне итогов встречи лидеров G7, где германский канцлер Ангела Меркель высказалась о необходимости взятия европейской судьбы в руки европейцев (а где судьба пребывала до сих пор?) и готовности ЕС строить отношения со всеми соседями, латвийское «сопротивление очевидности» становится совершенно бесполезным. С учетом того, что дотации Евросоюза для Латвии значительно сократятся, непонятно, за счет чего экономика этой страны намеревается продолжать свое существование.

Обвинение России во всех смертных грехах перестает быть прибыльным товаром, а остальные отрасли как-то не очень развились, скорее даже деградировали за прошедшие годы «независимости». Нагнетание же истерии по поводу скорого «нападения злых русских» и вовсе дает России моральное право прекратить торговлю с режимами, проявляющими почти неприкрытую враждебность. С этой точки зрения неплохо бы и Минску, заявляющему о себе как «верном союзнике» Москвы, сворачивать подкармливание прибалтийских русофобов, прекратив торговлю с ними нефтепродуктами, получаемыми из российской, т. е. дотируемой, нефти.

Подробности читайте в статье: Прибалтика, наконец, вымолила себе экономическую блокаду у России

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