Москва, 4 июня, 2017, 11:38 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил соболезнования жителям Великобритании в связи с террористическими актами в Лондоне. об этом сегодня, 4 июня, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Влаимир Путин

«Путин глубоко соболезнует британцам и осуждает террористический акт, совершённый часами ранее в Лондоне», — сказал Песков.

Также Песков отметил, что в ближайшее время российский лидер направит премьер-министру Великобритании Терезе Мэй телеграмму с соболезнованиями.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, утром 4 июня в Лондоне были совершены два террористических акта. Трое мужчин совершили наезд на автомобиле на пешеходов на Лондонском мосту. Затем они доехали до Боро-Маркета, где вышли из машины и стали нападать на прохожих с ножом.

По данным Скотланд-Ярда в результате атак погибли шесть человек. ранения получили около 50 человек. Нападавшие были ликвидированы полицией.

Ответственность за теракт пока не взяла на себя ни одна из террористических организаций.