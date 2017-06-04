Москва, 4 июня, 2017, 11:27 — ИА Регнум. Трагедия в Тверской области может поставить вопрос об ужесточении правил выдачи гражданам охотничьего оружия. Как передает корреспондент ИА REGNUM 4 июня, об этом заявил первый зампред комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Перезарядка охотничьего ружья

В садоводческом товариществе «50 лет Октября» Тверской области житель Москвы из карабина «Тайга» расстрелял восемь человек — двух женщин и шестерых мужчин — из-за бытового конфликта.

«На мой взгляд, эта трагедия может поставить вопрос об ужесточении правил выдачи гражданам охотничьего оружия, что потребует внесения изменений в действующее законодательство. Мы должны пройти по всей цепочке», — сказал Клинцевич.

Сенатор возражает против того, чтобы представлять трагедию в Тверской области как проявление случайности: мол, всякое бывает, и всего предусмотреть нельзя.

«Считаю, что на каком-то этапе кем-то была допущена преступная халатность. Сильно сомневаюсь в правомерности выдачи подозреваемому в массовом убийстве разрешения на приобретение оружия. В данном случае речь идет о 12-калиберном карабине «Тайга», обладающему страшной убойной силой. Все это должно быть проверено самым тщательным образом», — говорит он.

В результате стрельбы в одном из дачных кооперативов в Конаковском районе Тверской области погибли шесть мужчин и две женщины. Возбуждено уголовное дело.