Вашингтон, 4 июня, 2017, 11:18 — ИА Регнум. Власти США рассматривают возможность введения санкций в отношении нефтяного сектора Венесуэлы. Об этом сегодня, 4 июня, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленных чиновников Белого дома.

Нефтяной танкер пересекает мост через озеро Маракайбо

Сообщается, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность распространить действие «секторального» пакета санкций на крупнейшую нефтяную компанию Венесуэлы Petroleos de Venezuela SA (PDVSA).

Если санкции будут введены, то возможен полный запрет на импорт нефти из Венесуэлы, а также запрет для PDVSA на ведение бизнеса в США.

Однако окончательное решение по данному вопросу власти США ещё не приняли, хотя и рассматривают все варианты.

Источник отметил, что помощникам Трампа было поручено подготовить рекомендацию по санкциям в отношении нефтяного сектора Венесуэлы.

Также США могут ввести санкции в отношении ряда венесуэльских высокопоставленных чиновников, которые, по мнению Вашингтона, причастны к коррупции, незаконному обороту наркотиков и политическим репрессиям.

Напомним, в Венесуэле продолжается системный внутриполитический кризис, возникший на фоне экономических трудностей. В данном контексте санкции США можно рассматривать как подыгрывание оппозиционным проамериканским силам в Венесуэле, которые противостоят законным властям во главе с президентом Николасом Мадуро.