Москва, 4 июня, 2017, 10:07 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил главу Ингушетии Юнус-Бека Евкурова и всех жителей региона с 25-летием образования республики. Об этом сегодня, 4 июня, сообщает пресс-служба Кремля.

Timur Ziev Замок-крепость Вовнушки. Республика Ингушетия

«Прошедшие четверть века по праву считаются периодом эффективного развития социально-экономической и гуманитарной сферы региона, укрепления его безопасности», — сказано в поздравительной телеграмме президента России.

Путин подчеркнул, что в Ингушетии последовательно решаются серьёзные задачи, направленные на поддержку малого и среднего бизнеса. Идёт привлечение инвестиций, создание современных рабочих мест, повышается благосостояние людей.

Также глава государства отметил, что в республике успешно осуществляются проекты в агропромышленном и строительном комплексах, ведётся активная деятельность по формированию туристического кластера.

Напомним, Ингушетия как самостоятельный субъект Российской Федерации была образована 4 июня 1992 года после фактического распада Чечено-Ингушской АССР и начала конфликта на Кавказе.