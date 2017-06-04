Санкт-Петербург, 4 июня, 2017, 09:14 — ИА Регнум. Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский («Яблоко») и гражданский активист Павел Шапчиц подали в Конституционный суд РФ жалобу, в которой просят рассмотреть конституционность так называемого закона о реституции церковного имущества.

Ksrf.ru КС РФ

Оба заявителя являются горячими противниками передачи Исаакиевского собора в пользование Русской православной церкви. Оспариваемый закон, по их мнению, помешал им в судебном порядке отстаивать свою позицию в отношении Исаакия.

Судей Конституционного суда заявители Вишневский и Шапчиц просят проверить соответствие Основному закону страны части 3 статьи 9 Федерального закона от 30 ноября 2010 г. N 327-ФЗ «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности».

Эта норма закона гласит, что «физические лица и юридические лица, которые полагают, что их права нарушены в связи с передачей религиозной организации имущества религиозного назначения, вправе обратиться в суд за защитой своих прав и (или) законных интересов».

По мнению заявителей, сформулированные в таком виде положения части 3 статьи 9 327-ФЗ препятствуют обращению граждан в суд за защитой своих прав в связи с осуществлением органами власти «иных действий, нежели принятие решения о передаче имущества религиозного назначения религиозной организации».

Тем самым, считают заявители, эти положения «закона о реституции» нарушают конституционные права граждан на судебную защиту.

«Суды полагают, что формулировка части 3 статьи 9 327-ФЗ сама по себе ограничивает круг возможных предметов споров о законности действий (бездействия), связанных с реализацией предписаний 327-ФЗ, и не исследуют фактические обстоятельства дела в судебном заседании», — обозначили причину своей жалобы Вишневский и Шапчиц.

«Мы рассчитываем на отказное определение КС с разъяснением того, что в 327-ФЗ никакого запрета на обращение в суд по иным, помимо решений о передаче, вопросам не содержится и что петербургские судьи неправильно прочитали закон», — пояснил Павел Шапчиц на своей странице в социальной сети.

Читайте также: Суд в Петербурге прекратил рассмотрение «дела Исаакия»

Читайте также: Суд Петербурга отклонил иск противников передачи Исаакиевского собора РПЦ

Как сообщало ИА REGNUM, 2 июня губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко назвал условия, при которых возможна передача Исаакиевского собора в руки Русской православной церкви. Ранее подготовка Смольного к передаче собора, вызвала массовые протесты в городе и несколько судебных исков, которые, однако, не были приняты судами к рассмотрению.

Читайте также: Горсуд Петербурга «похоронил» иск против передачи Исаакия РПЦ

Напомним, Комитет имущественных отношений Смольного издал распоряжение от 30 декабря 2016 года, согласно которому музей «Исаакиевский собор» в течение 24 месяцев должен заключить с РПЦ договор о передаче музейных коллекций и выполнить ряд других мероприятий. Попытки противников передачи Исаакия в руки РПЦ оспорить это распоряжение в нескольких районных и городском суде не увенчались успехом.