Рига, 4 июня, 2017, 09:09 — ИА Регнум. В Латвии накануне, 3 июня, прошли выборы в местные органы власти.

Выборы

Граждане страны выбирали 1614 депутатов в девяти городах и 110 краях. Всего в республике были открыты 955 избирательных участков. Явка на местных выборах составила 50% — проголосовали почти 730 тысяч избирателей.

В столице Латвии Риге за 60 мест в городской думе боролись 11 политических партий и объединений.

По предварительным данным Центральной избирательной комиссии вперед вырвалась правящая коалиция, состоящая из социал-демократической партии «Согласие» во главе с нынешним мэром Риги Нилом Ушаковым и партии «Честь служить Риге».

Ушаков является мэром Риги уже восемь лет. Он стал первым этническим русским на этом посту в истории современной Латвии.

Мэра Риги выбирают партии, которые в сумме получают более половины, то есть как минимум 31 депутатское кресло в Рижской думе.