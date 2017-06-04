Тверь, 4 июня, 2017, 08:36 — ИА Регнум. Мужчина, расстрелявший восемь человек в садоводстве в Тверской области — 45-летний житель Москвы. Бытовая причина смертельного конфликта подтверждается. Об этом сегодня, 4 июня, сообщило УМВД России по Тверской области.

Scott.af.mil Стрельба из ружья

Напомним, в результате стрельбы в одном из дачных кооперативов в Конаковском районе Тверской области погибли шесть мужчин и две женщины. Возбуждено уголовное дело.

Тверские полицейские установили, что в ночное время житель Москвы распивал спиртное в компании своих знакомых в дачном доме.

«В ходе застолья между гостями произошел словесный конфликт, после чего подозреваемый уехал к себе домой, однако через некоторое время вернулся с охотничьим ружьем и произвел несколько выстрелов, в результате чего погибло 8 человек», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Тверской области.

Подозреваемый был задержан сотрудниками полиции по горячим следам.

Как сообщалось, Следственный комитет ранее уточнил, что трагедия произошла в садоводческом товариществе «50 лет Октября». Расследование уголовного дела о массовом убийстве поручено Главному следственному управлению СК России. В Тверскую область направлена бригада следователей и криминалистов центрального аппарата СКР.