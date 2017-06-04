Курган, 4 июня, 2017, 08:23 — ИА Регнум. В пригороде Кургана штормовой ветер повалил несколько деревьев, порвав линию электропередач и повредив придомовые постройки. Инцидент произошел накануне в садовом обществе «Иволга-24».

Стоп-кадр с видеоролика Последствие урагана под Курганом

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM очевидцы происшествия, по счастливой случайности удалось избежать трагедии, поскольку на одной из берёз были установлены детские веревочные качели. По словам дачников, дети качались на березе всего за несколько минут до штормового порыва ветра.

На видеокадрах, снятых очевидцем, видно, как качельные доски придавлены внушительным стволом дерева.

В самом областном центре также не обошлось без происшествий. В частности, в микрорайоне Заозерный во время детского праздника ветер перевернул два батута вместе с детьми. На улице Коли Мяготина с пятиэтажного дома стихия сдула металлическое балконное ограждение, которое рухнуло на крыльцо магазина мехов.

К счастью, во всех случаях обошлось без пострадавших.