Конаково, Тверская область, 4 июня, 2017, 08:09 — ИА Регнум. Восемь человек стали жертвами массового убийства в Тверской области. По данным Следственного комитета РФ, среди погибших — две женщины и шесть мужчин. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Мвд.рф Полиция России

Трагедия произошла в поселке Редкино Конаковского района, в садоводческом товариществе «50 лет Октября», на одном из мероприятий в результате бытового конфликта.

«Один из участников конфликта, взяв дома оружие, расстрелял из него своих обидчиков и свидетелей», — сообщили в СКР.

Нападавший задержан. В ближайшее время с ним будут проведены следственные действия.

По поручению главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, расследование уголовного дела поручено Главному следственному управлению СК России.

«Сформирована и направлена в Тверскую область бригада следователей и криминалистов центрального аппарата СКР», — сообщила 4 июня официальный представитель ведомства Светлана Петренко.