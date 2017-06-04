Москва, 4 июня, 2017, 08:00 — ИА Регнум. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал возможность вступления России в военный блок НАТО. Соответствующее заявление он опубликовал в своём Twitter-аккаунте сегодня, 4 июня.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Напомним, американское издание Politico сообщило, что президент России Владимир Путин в интервью американскому кинорежиссёру Оливеру Стоуну, снявшему о нём фильм, рассказал, что на одной из последних встреч с президентом США Биллом Клинтоном сказал: «Может быть, посмотреть на такой вариант, что Россия вступит в НАТО». По словам Путина, Клинтон был не против.

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Стоит отметить, что в начале 2000-х годов, с приходом Путина к власти и некоторой стабилизацией внутриполитической обстановки в России, российские власти действительно высказывали намерение вступить в НАТО и в Европейский союз.

Но руководство НАТО и ЕС эту идею в конечном счете отвергло.

Пушков считает, что вступление России в НАТО в принципе невозможно.

«Вступление России в НАТО невозможно. НАТО создана США для себя и против России — в этом суть. Прием России в НАТО означал бы конец альянса», — написал член Совфеда.