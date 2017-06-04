Лондон, 4 июня, 2017, 06:46 — ИА Регнум. В результате атаки злоумышленников в районе Лондонского моста в британской столице погибли шесть человек и около 20 получили ранения, в том числе сотрудник правоохранительных органов. Кроме того, были ликвидированы трое террористов, сообщает 4 июня The Guardian со ссылкой на сообщение столичной полиции.

Иван Шилов ИА REGNUM Готова ли Британия к терактам

По словам помощника комиссара полиции Марка Роули, вечером субботы, 3 июня, в районе 22:08 местного времени автомобиль врезался в группу пешеходов на Лондонском мосту, оставив несколько человек раненными, после чего продолжил движение по мосту.

В районе рынка Боро из автомобиля выскочили трое вооруженных ножами злоумышленников и начали атаковать находившихся в этом районе случайных прохожих, нанося им колотые и резанные ранения.

Прибывшие к месту происшествия полицейские начали преследование преступников, открыв стрельбу. Вскоре двое из них были ликвидированы. Устройства, закрепленные на поясах террористов, давали основания подозревать наличие у них взрывчатки, однако позже выяснилось, что «пояса террористов» были лишь муляжами.

Среди пострадавших при атаке в районе рынка Боро оказался и один из офицеров полиции. С тяжелыми ножевыми ранениями головы и конечностей он был доставлен в больницу. По словам медиков, в настоящее время угроза жизни полицейского отсутствует.

По данным полиции, всего в результате террористического акта в ночь на воскресенье, 4 июня, в Лондоне, не считая трех застреленных полицейскими преступников, погибли шесть человек.

В настоящее время расследование инцидента продолжается под руководством антитеррористического ведомства Великобритании.

Как сообщало ИА REGNUM, свои соболезнования в связи с произошедшим в Лондоне терактом высказали президент США Дональд Трамп и его французский коллега Эммануэль Макрон.

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