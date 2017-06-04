Курган, 4 июня, 2017, 06:39 — ИА Регнум. Полпред УрФО Игорь Холманских предложил сократить число муниципальных образований Курганской области. Заявление было сделано на XXI совете межрегионального движения «В защиту человека труда», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Kurganobl.ru Рабочая встреча Алексея Кокорина с Магомедсаламом Магомедовым и Игорем Холманских

Зауралье поделено на 458 муниципалитетов. Это самое большое число муниципальных образований на территории УрФО. К примеру, в Челябинской области с населением 3,5 млн человек 27 муниципальных поселений и 16 городских округов. В Курганской области проживают 862 тысячи человек. Полпред предлагает сократить административно-территориальное деление Зауралья до 50 муниципальных образований.

Поставлена задача, чтобы «эти населенные пункты были самодостаточными и могли бы не только смотреть на областное правительство, но действительно зарабатывать и рационально тратить деньги», заявил полпред.

«Главы муниципалитетов будут подбираться индивидуально», — сообщил Игорь Холманских.

Напомним, решение об оптимизации муниципальных образований Курганской области, чтобы сократить число чиновников и высвободить финансы для благоустройства районов было принято еще в январе 2017 года. Как отмечал тогда глава региона Алексей Кокорин, вопрос уже назрел.

«У 78% поселений не хватает средств на выплату заработной платы работникам администрации. Сейчас в регионе изучают практику других субъектов по объединению нескольких сельских поселений в городские округа», — отмечал губернатор.

Он также заверил, что сэкономленные в результате оптимизации деньги будут оставаться на территории. Их направят на проекты, развитие и решение важнейших вопросов.