Лондон, 4 июня, 2017, 06:18 — ИА Регнум. Три человека, устроивших резню в центральной части Лондона, были застрелены полицией. Об этом 4 июня сообщает The Guardian со ссылкой на распространенное полицией заявление.

DAVID HOLT Полиция Британии

К настоящему времени все три человека, устроивших резню в районе рынка Боро, ликвидированы стражами порядка.

Ранее полицейские сообщили о двух застреленных террористах и попросили граждан быть предельно бдительными в связи с нахождением на свободе еще одного преступника.

Согласно сообщению полиции, все те, кто несет прямую ответственность за нападение, к настоящему времени ликвидированы. Вокруг пояса одного из террористов были прикреплены канистры. После выполненной проверки стало известно, что это был муляж взрывного устройства, никакой угрозы они в себе не несли.

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Напомним, в ночь на 4 июня в центре Лондона произошел двойной теракт, в результате которого пострадали по меньшей мере 20 человек. Водитель микроавтобуса, атаковавшего пешеходов на Лондонском мосту, задержан, трое преступников, устроивших резню в районе рынка Боро ликвидированы.