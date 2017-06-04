Лондон, 4 июня, 2017, 06:01 — ИА Регнум. Жителям и гостям столицы Великобритании необходимо сохранять спокойствие и проявлять бдительность, сообщая о любой подозрительной активности по телефонам экстренных служб, заявил мэр Лондона Садик Хан. Сообщение градоначальника цитирует 4 июня агентство BBC.

London.gov.uk Мэр Лондона Садик Хан

По словам Хана, столичная полиция все еще продолжает расследование, и до окончательного выяснения всех обстоятельств террористического акта еще далеко.

Мэр поблагодарил работников оперативных служб и заявил о запланированной на утро воскресенья, 4 июня, рабочей встрече правительства.

«Мы еще не знаем полной информации, но это была преднамеренная и трусливая атака на невинных лондонцев и гостей нашего города, — отметил градоначальник. — …Я осуждаю это самым решительным образом».

Для подобных варварских действий нет и не может быть никаких оправданий, считает Хан.

Как сообщало ИА REGNUM, в центре Лондона произошел двойной теракт, в результате которого пострадали около 20 человек. Сначала группа пешеходов на Лондонском мосту была атакована водителем микроавтобуса, а затем недалеко от места трагедии на рынке Боро трое неизвестных стали нападать на прохожих с ножом, нанося им колотые и резаные раны.