Екатеринбург, 4 июня, 2017, 05:09 — ИА Регнум. В Свердловской области после прошедшего 3 июня урагана травмы получили девять человек. Трое взрослых и ребёнок госпитализированы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-центре регионального управления МЧС России.

ИА REGNUM Ураган Екатеринбург

Все они получили травмы в Нижнем Тагиле, на который пришёлся один из основных ударов стихии. Также, как ранее сообщало ИА REGNUM, один человек погиб.

Всего по Свердловской области в результате ЧП 38 тысяч человек остались без электричества. Пострадали порядка 180 частных жилых домов. Сейчас 3 тысяч человек ликвидируют последствия стихии. Задействована техника.

В Нижний Тагил и Староуткинск, которые объявлены зонами ЧС, направлены дополнительные силы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, шторм охватил Свердловскую область вчера, 3 июня. Отметим, на сегодня, 4 июня, штормовое предупреждение продлено.