Лондон, 4 июня, 2017, 05:00 — ИА Регнум. Произошедшие в центре британской столицы инциденты официально объявлены террористическими актами. Соответствующее сообщение 4 июня распространила лондонская полиция.

(сс) ChrisO New scotland yard. Лондон

По данным ведомства, информация об инциденте на Лондонском мосту, где автомобиль врезался в толпу пешеходов, поступила полицейским около 22:00 3 июня. Чуть позже стало известно о нападении вооруженных ножами мужчин на рынке Боро. Прибывшие на место происшествия офицеры полиции преследовали и застрелили двух преступников.

В 00:25 местного времени 4 июня оба инцидента были квалифицированы как террористические акты.

Между тем The Guardian со ссылкой на лондонскую службу скорой помощи сообщает, что в настоящее время в шести больницах британской столицы находятся по меньшей мере 20 пострадавших в результате терактов.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп высказал слова поддержки британцами и пообещал оказать Лондону любую необходимую помощь.