Лондон, 4 июня, 2017, 04:39 — ИА Регнум. Серия взрывов, произошедших в течение последнего часа в районе Лондонского моста, была организована полицейскими. Соответствующие данные обнародовала 4 июня британская The Sun со ссылкой на комментарий Скотланд-Ярда.

Лондонский мост

Полиция провела серию контролируемых взрывов в районе Лондонского моста. Ранее очевидцы сообщили о трех взрывах в месте трагедии, где автомобиль наехал на группу следовавших по тротуару пешеходов.

Как сообщало ИА REGNUM, произошедшее на Лондонском мосту, соединяющем районы Сити и Саутворк британской столицы, может быть квалифицировано как теракт. Сначала автомобиль сбил пешеходов на мосту, а чуть позже в районе расположенного неподалеку Боро-маркета вооруженные ножами неизвестные атаковали случайных прохожих, ранив несколько человек.

Сообщается, что водитель автомобиля был задержан полицейскими, поиски преступников, атаковавших лондонцев с ножом, продолжаются.

В общей сложности количество пострадавших достигает двух десятков человек. СМИ сообщали об одном смертельном исходе. Кроме того, несколько человек могли упасть с моста в реку, в настоящее время на Темзе организована спасательная операция.