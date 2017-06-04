Вашингтон, 4 июня, 2017, 04:38 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп выразил слова поддержки гражданам Великобритании в связи с произошедшими в Лондоне событиями и пообещал поддержку США. Об этом американский лидер сообщил 4 июня в своем личном аккаунте в социальной сети Twitter.

Gage Skidmore Дональд Трамп

«США сделают всё возможное, чтобы помочь Лондону и Великобритании, — пообещал президент США, — мы будем там — мы с вами. Да хранит вас Господь»

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 3 июня автомобиль, следовавший по Лондонскому мосту британской столицы со скоростью около 80 км/ч наехал на идущих по тротуару пешеходов, в результате чего пострадали несколько человек.

СМИ сообщали также об одном смертельном исходе и нескольких тяжелых ранениях. Есть вероятность, что несколько человек от удара автомобиля могли упасть с моста в реку. В настоящее время на Темзе организована спасательная операция: идет поиск пострадавших.

Кроме того, полиция Лондона ищет трех вооруженных преступников, которые атаковали на месте происшествия случайных прохожих, нанеся нескольким серьезные ножевые ранения.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о вероятной квалификации произошедшего события в качестве террористического акта.

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