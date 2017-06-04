Лондон, 4 июня, 2017, 04:27 — ИА Регнум.

Неизвестные вооруженные ножами преступники, атаковавшие жителей британской столицы на Лондонском мосту, все еще находятся на свободе и могут представлять опасность. Об этом заявили британские полицейские, передает 4 июня The Independent.

Пауль Де Вос. Охота на волка.1591-1592

В настоящее время полиция ведет поиск трех мужчин, атаковавших прохожих в районе Лондонского моста.

«Трое мужчин, вооруженных длинными ножами, длиной 12 дюймов, пошли по улице Боро Хай-стрит, атакуя случайных прохожих», — сообщает один из очевидцев.

Сообщается также, что несколько человек после наезда автомобиля на пешеходов могли быть выброшены с моста в Темзу. В настоящее время на реке проходит поисковая операция.

Как сообщало ИА REGNUM, автомобиль врезался в следующих по тротуару прохожих на Лондонском мосту британской столицы.

Премьер-министра Великобритании Тереза Мэй сообщила со ссылкой на данные полицейских и служб безопасности о вероятной квалификации произошедшего события как террористический акт.