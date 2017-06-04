Лондон, 4 июня, 2017, 03:40 — ИА Регнум. Инцидент, произошедший в центре Лондона вечером субботы, 2 июня, может быть террористическим актом. Соответствующее заявление сделала премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, передает 4 июня британский телеканал Sky News.

Policy Exchange Тереза Мэй

«На основе последних данных, поступающих от сотрудников полиции и служб безопасности, могу подтвердить, что ужасный инцидент в Лондоне рассматривается как потенциальный акт терроризма», — заявила Мэй.

Кроме того, премьер отметила слаженную работу полиции и экстренных служб.

«Я хочу выразить благодарность полиции и экстренным службам, которые работают на месте происшествия», — подчеркнула Мэй, выразив также слова сочувствия всем, кто оказался в эпицентре событий.

Как сообщало ИА REGNUM, на мосту в центре Лондона автомобиль въехал в толпу пешеходов, ранив несколько человек. Кроме того, сообщалось о неизвестных, нападавших на окружающих с ножом.

В общей сложности сообщалось о двух десятках раненных, состояние нескольких человек тяжелое.