Дамаск, 4 июня, 2017, 03:39 — ИА Регнум. Террористические группировки и союзные им оппозиционные вооруженные формирования сдают свои позиции под натиском правительственных войск Сирии, благодаря чему ситуация в республике улучшается. Но противостояние с исламистами не исчерпывается военным конфликтом, опасность представляет и распространяемая ими идеология, заявил президент Сирии Башар Асад в интервью индийскому телеканалу Wion TV, полную версию которого публикует 3 июня сирийское агентство SANA.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

По словам сирийского лидера, в последнее время террористические организации, такие как «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и их идеологические единомышленники среди сирийских оппозиционных вооруженных формирований — отступают под давлением правительственных войск. Территории, находящиеся под их контролем, сокращаются.

Но, несмотря на то, что ситуация с военной точки зрения намного лучше, чем раньше, говорить о коренном переломе в конфликте преждевременно, считает Асад.

«Речь идет не только о военных конфликтах, но и о других вещах, об идеологии, которую они пытаются распространять в нашем регионе, что является самой опасной проблемой, с которой мы можем столкнуться в ближайшей и долгосрочной перспективе», — заявил президент Сирии.

Кроме того, отмечает глава сирийского государства, нельзя игнорировать поддержку, которую действующие на территории Сирии террористические группировки получают от таких стран, как Турция, Катар и Саудовская Аравия, а также представители западных стран: США, Франция и Великобритания.

«(Действия этих стран — прим. ИА REGNUM ) ознаменовали начало новой эры в мире, где можно использовать любой вид терроризма для реализации политической повестки дня, — заявил Асад. — Это самая большая опасность, с которой мы можем столкнуться в современном мире».

Отвечая на вопрос ведущего о стране, ответственной за начало сирийского конфликта, президент Сирии заявил, что поддержку террористов начал Катар с одобрения Франции и Великобритании, говорить о самостоятельности которых, впрочем, тоже не имеет смысла.

«Мы все знаем, что настоящим их (Франции и Великобритании — прим. ИА REGNUM ) наставников являются США, но они позволяют другим играть различные роли», — заявил сирийский президент.