Лондон, 4 июня, 2017, 02:19 — ИА Регнум. В трагедии на Лондонском мосту, возможно, участвовал неизвестный вооруженный ножом преступник. Злоумышленник нанес ножевые ранения как минимум трем пострадавшим, сообщает 4 июня агентство Reuters со ссылкой на информацию очевидцев.

Mr Seb Нож

Один из свидетелей трагедии на Лондонском мосту сообщил о том, что видел как минимум трех пострадавших с перерезанным горлом. Полицейские проверяют поступившую информацию.

Как сообщало ИА REGNUM, полиция оцепила Лондонский мост в центре британской столицы, после того, как микроавтобус въехал в толпу пешеходов. Сообщалось о двух десятках раненых. На месте происшествия возникла паника. Были слышны выстрелы.

Полицейские эвакуировали людей с моста. Ближайшая станция метро закрыта. К месту происшествия пропускают только машины медицинских служб.

Сообщалось также, что мужчина, предположительно водитель протаранившего толпу автомобиля, был задержан полицейскими и увезен с места происшествия в наручниках.