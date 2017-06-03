Берлин, 4 июня, 2017, 01:46 — ИА Регнум. Российский мальчик был зарезан на территории немецкого лагеря для беженцев. Нанесшего смертельные ранения ребенку преступника ликвидировали прибывшие на место происшествия правоохранители, сообщает 3 июня портал Nordbayern.de.

Nversia.ru Нож

Трагический инцидент произошел в одном из лагерей для беженцев, расположенном в федеральной земле Бавария.

Как стало известно, злоумышленник, им оказался 41-летний уроженец Афганистана, взял в заложники 5-летнего ребенка. Мужчина угрожал несовершеннолетнему ножом, а затем нанес ему несколько ранений, от которых мальчик скончался.

Тяжелые ножевые ранения получила также мать ребенка. Второй сын женщины, ребенок шести лет, в результате инцидента не пострадал.

Сообщается, что погибший ребенок и его мать имели российское гражданство.

По данным РИА «Новости», полиция Баварии подтвердила информацию о происшествии. В российском посольстве в Германии проверяют информацию о российском гражданстве жертв трагедии.