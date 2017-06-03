Лондон, 4 июня, 2017, 01:21 — ИА Регнум. Полиция перекрыла движение по Лондонскому мосту, соединяющему районы Сити и Саутворк британской столицы, после того как автомобиль наехал на идущих по тротуару пешеходов. Об этом 3 июня сообщает The Independent.

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По данным свидетелей, белый фургон следовал по Лондонскому мосту со скоростью около 80 км/ч, когда неожиданно автомобиль свернул на тротуар, по которому шли пешеходы.

В результате инцидента ранения получили около 20 человек. Сообщается о четырех тяжелораненых.

К месту происшествия прибыли сотрудники полиции. Мост был оцеплен, движение по нему перекрыто. В связи с инцидентом в какой-то момент среди присутствующих на мосту возникла паника. Были слышны выстрелы.

Один человек был увезен с места происшествия в наручниках, сообщают очевидцы посредством публикаций в сети Twitter.

Пока неясно, что стало причиной случившегося. На месте происшествия работают эксперты. Идет опрос свидетелей и участников ДТП.