Петрозаводск, 4 июня, 2017, 01:19 — ИА Регнум. Суд Петрозаводска отправил под арест начальника управления автомобильных дорог Карелии Алексея Никитина. Его вместе с заместителем Игорем Новокшоновым обвиняют в крупном взяточничестве. Ранее горсуд удовлетворил ходатайство защиты Никитина и лишь продлил его задержание на трое суток. Теперь он проведет под стражей почти два месяца — до 26 июля. Новокшонова арестовали на два месяца еще 1 июня.

Victor Арест

Напомним, Следственный комитет Карелии возбудил в отношении чиновников уголовное дело по части 5 и части 6 статьи 290 УК РФ. По версии следствия, обвиняемые создали устойчивую ОПГ и вымогали взятки у частных организаций, выполняющих работы по проектированию, строительству, ремонту и содержанию карельских дорог.

Деньги, полученные за покровительство при проведении аукционов, обналичивались через анонимные фирмы в Петрозаводске и Санкт-Петербурге. Всего злоумышленники получили почти три миллиона рублей.