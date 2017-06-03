Вашингтон, 4 июня, 2017, 01:17 — ИА Регнум. «Трамп еще может блокировать назначенное на следующую неделю выступление в Сенате уволенного им с поста главы Федерального Бюро Расследований Джеймса Коми, — повествует газета, ссылаясь на анонимные источники в администрации Белого Дома, доступные, впрочем, даже не ей, а американской The New York Times. — Коми должен дать показания по кремлевским связям нынешнего президента США».

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Информацию непрямым образом подтверждают слова «решение это пока еще находится в подвешенном состоянии», произнесенные советницей Трампа Келлиэнн Конуэй.

Издание отмечает, что «в администрации американского президента пытаются просчитать, что вызовет меньшую шумиху в СМИ — запрет или, наоборот, допуск Джеймса Коми к даче показаний перед депутатами. Недавние отказы Майкла Флинна от выступления перед сенатским комитетом по разведке породило в прессе уверенность, что основания для предположения о существовании имеются».

Недавнее признание французских спецслужб о том, что «Эммануэль Макрон ввел общественность в заблуждение и на самом деле атак «русских хакеров» на серверы политического движения «Вперед!», от которого Макрон выдвигался, не было, а также заявление Владимира Путина, что «хакеры могли быть из США, но ловко перевели стрелку», может вселить уверенность в Трампа в том, что козырей у Коми на самом деле нет и угроза с его стороны окажется пшиком. Косвенно подтверждает эту версию и то, что демократы в Конгрессе активно противятся приглашению для дачи показаний по «кремлевским связям» Картера Пейджа, одного из помощников хозяина Овального Кабинета