Степанакерт, 4 июня, 2017, 01:05 — ИА Регнум. Рассказывая о целях визита, Лимонов сказал: «История очень простая — мой антитурецкий настрой. Я считаю ошибочной политику России в отношении Турции. Мной была написана масса соответствующих статей, о которых меня никто не просил. На них обратили внимание разные люди, со мной связались и пригласили в Армению. Я никогда не доверял туркам. Вся история России заставляет нас сомневаться в них, и иной позиции у меня нет».

Artsakhpress.am Эдуард Лимонов на фоне монастыря Гандзасар в Нагорном Карабахе

Он рассказал, что в первый раз посещает Карабах, но ранее побывал в различных самопровозглашённых республиках, в том числе в Республике Сербская Краина (уничтожена Хорватией при помощи НАТО в 1995 году — ИА REGNUM). Сейчас, по его словам, он менее подходит на эту роль.

Отвечая на вопрос о том, поехал бы он воевать на карабахскую войну так же, как в своё время в Сербию, Лимонов сказал, что такие вещи получаются случайно.

«В Сербии я тоже оказался случайно. Как началась моя сербская эпопея? Меня попросили писать для белградской газеты «Борба» («Борьба»), и написал для них ряд статей. Мне было интересно: каждому писателю, журналисту хочется расширить своё влияние, и я тоже не отказался, стал работать с ними. Потом у меня вышло очень много книг в Сербии. Когда вышла, по-моему, восьмая книга, я туда приехал, и во время одной из презентаций ко мне подошла группа людей и предложила посетить Боснийскую Сербскую Республику, написать о войне, так как, по их словам, сами сербские писатели пишут об этой войне очень мало. Я дал своё согласие, мне было очень интересно.

Мы поехали на войну. Тогда бои шли всего в 15 километрах от Белграда. Всё было очень непросто, я видел много смертей. Когда я уезжал, сказал себе: «Никогда больше!» Но потом вернулся», — цитирует Лимонова «Наша Среда».

Говоря о том, каким образом он сможет способствовать продвижению карабахского вопроса, так как он человек известный, авторитетный, Эдуард Лимонов сказал, что в России мало знают о Карабахе, имеют искаженное мнение о проблеме.

«Я постараюсь написать как минимум несколько статьей на эту тему, а потом посмотрим — может, что-то больше. Честно говоря, я не беру на себя такую тяжёлую обязанность — что-то продвигать. Могу высказать своё мнение в газете», — резюмировал Лимонов.

Он также отметил хорошее владение карабахцами русским языком. 3 июня состоялась встреча Эдуарда Лимонова с преподавателями и студентами университета «Месроп Маштоц», а также участниками литературного клуба «Образ», в ходе которой он отвечал на вопросы о своей литературной деятельности, внешней политике России.