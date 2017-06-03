Москва, 4 июня, 2017, 01:02 — ИА Регнум. Получивший ранение из травматического оружия в центре Москвы мужчина доставлен в больницу. Подозреваемым удалось скрыться с места преступления, сообщает 4 июня агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД.

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«В районе д. 8 на ул. Пресненский Вал произошел конфликт, в ходе которого мужчине было причинено ранение, предположительно, из травматического оружия», — цитирует издание заявление правоохранителей.

Преступникам, по предварительной информации, их было двое, удалось скрыться. В настоящее время полиция ведет поиск злоумышленников, в связи с чем в столице объявлен план «Перехват».

На место происшествия прибыли эксперты, специалисты выясняют все обстоятельства инцидента.