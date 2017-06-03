Киев, 4 июня, 2017, 01:01 — ИА Регнум. Школьники Крыма получат право поступать в расположенные на территории Украины высшие учебные заведения. Соответствующий указ подписал украинский президент Петр Порошенко, сообщает 3 июня пресс-служба президента страны.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Порошок

Президент Украины подписал принятый ранее, 16 мая, Верховной радой закон №2026-VIII «О внесении изменений в Закон Украины «О высшем образовании», касающихся обеспечения права на получение высшего образование для лиц, проживающих на временно оккупированных территориях Украины».

Законом предусматриваются дополнительные возможности, предусматривающие возможность поступления в украинские вузы российских граждан, проживающих на территории Крымского полуострова.

Согласно прописанным в документе положениям, квоты на поступление тысячи крымских абитуриентов распределяются между вузами Запорожской, Николаевской, Одесской и Херсонской областей.

Закон вступает в силу на следующий день после его опубликования.

Напомним, после государственного переворота, произошедшего на Украине в феврале 2014 года, власти Автономной Республики Крым отказались поддержать незаконную киевскую власть и провели референдум о вхождении республики в состав Российской Федерации. За выход из состава Украины и возвращение в Россию проголосовали 96,77% жителей Крыма при явке 83,1%, в Севастополе за присоединение к России проголосовали 95,6% избирателей при явке 89,5%.