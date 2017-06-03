Киев, 3 июня, 2017, 23:24 — ИА Регнум. Ситуацию на Украине могут спасти только перевыборы. Об этом, как передает пресс-служба «Батькивщины», сообщила на пресс-конференции в Днепропетровской области бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко, комментируя разрабатываемый властями Украины новый проект реформ.

European People's Party Юлия Тимошенко

«Это не реформы — это зарабатывание масштабных финансовых средств на совершенно обедневших украинцах, — говорит лидер партии «Батькивщина». — Это выкачивание последней финансовой крови из украинских семей».

По ее словам, единственным выходом из сложившейся ситуации являются досрочные выборы на «всех уровнях».

«Надо немедленно подвигать (политиков) со всех постов и как можно быстрее делать перевыборы на всех уровнях, чтобы дать людям возможность нормально жить», — сказала Тимошенко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 мая лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что в деле бывшего президента Украины Виктора Януковича нарушены все судебные процедуры, а излишняя политизация этого вопроса может привести к тому, что экс-лидер Партии регионов будет оправдан в европейских судебных инстанциях.

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