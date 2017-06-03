Одесса, Украина, 3 июня, 2017, 22:51 — ИА Регнум. В городе Белгороде-Днестровске Одесской области Украины в детском приюте зафиксирована вспышка гепатита А. Об этом сообщает Одесская областная государственная администрация на своей странице в соцсети Facebook.

Mil.ru В медицинской лаборатории

«По состоянию на 3 июня 2017 года 19 детей госпитализированы в Белгород-Днестровской центральной районной больнице, — говорится в сообщении. — У троих из них лабораторно подтвержден гепатит А, еще 16 детей остаются под наблюдением врачей».

В настоящее время специалисты устанавливают причины возникновения и распространения инфекционной болезни.

Гепатит A — вирус, вызывающий острое инфекционное заболевание печени. Продолжительность инкубационного периода составляет от 7 до 50 дней.