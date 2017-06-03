Анкара, 3 июня, 2017, 22:29 — ИА Регнум. Официальная Анкара не станет обсуждать с кем-либо свои действия, если с севера Сирии будет исходить «малейшая угроза» в адрес Турции. Об этом, как передает агентство «Анадолу», заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Реджеп Тайип Эрдоган

«В случае атаки на территорию Турции, Анкара сама примет решение и реализует его, — предупредил президент. — Это уже происходило на примере сирийских Джераблюса, Раи и Эль-Баба».

При этом Эрдоган добавил, что на данный момент власти Турции занимают выжидательную позицию по Сирии.

«По результатам переговоров с США и РФ, мы (власти Турции) внимательно отслеживаем происходящее в Сирии», — сказал глава государства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 мая президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Лидеры двух стран в ходе беседы договорились наращивать координацию усилий по урегулированию конфликта в Сирийской Арабской Республике на различных уровнях.

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