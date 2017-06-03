Эрдоган: Турция занимает выжидательную позицию по Сирии
Анкара, 3 июня, 2017, 22:29 — ИА Регнум. Официальная Анкара не станет обсуждать с кем-либо свои действия, если с севера Сирии будет исходить «малейшая угроза» в адрес Турции. Об этом, как передает агентство «Анадолу», заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
«В случае атаки на территорию Турции, Анкара сама примет решение и реализует его, — предупредил президент. — Это уже происходило на примере сирийских Джераблюса, Раи и Эль-Баба».
При этом Эрдоган добавил, что на данный момент власти Турции занимают выжидательную позицию по Сирии.
«По результатам переговоров с США и РФ, мы (власти Турции) внимательно отслеживаем происходящее в Сирии», — сказал глава государства.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 мая президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Лидеры двух стран в ходе беседы договорились наращивать координацию усилий по урегулированию конфликта в Сирийской Арабской Республике на различных уровнях.
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