Брюссель, 4 июня, 2017, 19:09 — ИА Регнум. Негативное отношение к НАТО Дональд Трамп впервые высказал не сейчас: оно известно еще с конца 1980-х. Уже тогда Трамп называл НАТО устаревшей организацией, а прошедший саммит Альянса подтвердил взгляды американского президента на эту организацию и ее перспективы. Итоги саммита и глубокого обманутые ожидания его участников анализирует редактор ИА REGNUM Юрий Баранчик.

НАТО

Самое крупное ожидание не оправдалось: Трамп не отказался от давления на стран-членов НАТО в части расходов на оборону. Напротив, он настоял на увеличении расходов до 2% ВВП (данная цифра уже была принята 3 года назад, но это обязательство большинством стран не выполнялось). Что, по мнению Трампа, несправедливо, ведь США-то платят больше, чем все страны-члены совокупно, то есть, по логике президента, американские налогоплательщики платят за безопасность других стран из своего кармана. А это огромные суммы. Если бы все страны платили, как надо, то бюджет был бы на 119 миллиардов долларов больше.

Россия также не была обозначена как главный враг. Более того: впервые американский президент не упомянул 5-й пункт устава НАТО, согласно которому любой член альянса в случае нападения на него будет защищен. Отказ Трампа от публичного выражения верности принципу коллективной обороны стал настоящим шоком.

Подробности читайте здесь: Итоги саммита НАТО: Трамп оставил Европу наедине с Путиным

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