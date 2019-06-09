Воронеж, 3 июня, 2017, 22:12 — ИА Регнум. Воронежские общественники провели пикет в поддержку общественного обсуждения Национальной стратегии в интересах детей — акция состоялась 3 июня у Дома офицеров в областном центре, сообщил корреспонденту ИА REGNUM председатель регионального совета Воронежского отделения Общероссийской общественной организации защиты семьи «Родительское всероссийское сопротивление» (РВС) Николай Ганибаев.

Фото Николая Ганибаева Воронежские общественники против внедрения ювенальных технологий в России

Это уже второй подобный пикет — первый активисты «РВС» провели 31 мая. В этот раз участники пикета подготовили информационные материалы по докладу сенатора Елены Мизулиной о практике отобрания детей органами опеки в России: по данным, обнародованным в конце мая, только за 2015 год из семей были изъяты 309 тыс. детей.

«Мы требуем все решения в сфере семейной политики обсуждать с обществом, требуем обсудить с общественностью план основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках десятилетия детства, и третье — требуем честного и открытого обсуждения прошлой Стратегии действий в интересах детей за 2012−2017 годы», — пояснил цель акции Николай Ганибаев.

Он отметил, что о том, что за последние пять лет, в рамках реализации стратегии, в российском обществе были внедрены элементы ювенальной юстиции — об этом говорят данные доклада Мизулиной.

«В докладе говорится, что в 2015 году более 309 тыс. детей были изъяты из семей, возвращены были далеко не все. Это все в рамках ювенальных технологий. У нас есть и факты изъятия и по Воронежской области. Мы будем делать запросы, чтобы получить фактическую информацию за 2015−2016 годы из органов опеки, чтобы понять, сколько у нас таких случаев по Воронежской области», — сказал Ганибаев, добавив, что в воронежском «РВС» находится на рассмотрении несколько случаев — это как случаи угроз со стороны органов опеки, так и случаи изъятия детей.

Это не последняя акция — следующую воронежские активисты планируют провести на следующей неделе.

Как сообщало ИА REGNUM, пикеты против деятельности Анны Кузнецовой на посту омбудсмена, а также за обсуждение общественностью проекта Стратегии в интересах детей до ее подписания президентом проводятся по всей стране с 29 мая. Пикеты прошли в Крыму, Севастополе, Смоленске, Владимире, Астрахани, Волгограде, на Кубани, в Ростовской области, Липецке, Белгороде, Курске, Туле и многих других городах.

Ранее детский омбудсмен представила анализ практики изъятия детей из семей органами опеки, заявив, что случаи незаконных изъятий — единичны. С ней не согласились общественные родительские объединения, представители которых вышли из состава Общественного совета при уполномоченном по правам ребенка. Не согласилась с выводами правозащитника, в обязанности которого входит защита прав детей, и сенатор Елена Мизулина. Она представила альтернативный доклад, в котором говорится: в России к концу 2016 года создана полноценная ювенальная система. В 2015 году из родных семей было изъято 309 тыс. детей.

Следующим шагом к формированию ювенальной системы, уверены общественники, может стать новая десятилетняя Стратегия в интересах детей: по заявлению родительских организаций, документ создавался кулуарно.