«Элементы ювенальной юстиции в России уже внедрены»
Воронеж, 3 июня, 2017, 22:12 — ИА Регнум. Воронежские общественники провели пикет в поддержку общественного обсуждения Национальной стратегии в интересах детей — акция состоялась 3 июня у Дома офицеров в областном центре, сообщил корреспонденту ИА REGNUM председатель регионального совета Воронежского отделения Общероссийской общественной организации защиты семьи «Родительское всероссийское сопротивление» (РВС) Николай Ганибаев.
Это уже второй подобный пикет — первый активисты «РВС» провели 31 мая. В этот раз участники пикета подготовили информационные материалы по докладу сенатора Елены Мизулиной о практике отобрания детей органами опеки в России: по данным, обнародованным в конце мая, только за 2015 год из семей были изъяты 309 тыс. детей.
«Мы требуем все решения в сфере семейной политики обсуждать с обществом, требуем обсудить с общественностью план основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках десятилетия детства, и третье — требуем честного и открытого обсуждения прошлой Стратегии действий в интересах детей за 2012−2017 годы», — пояснил цель акции Николай Ганибаев.
Он отметил, что о том, что за последние пять лет, в рамках реализации стратегии, в российском обществе были внедрены элементы ювенальной юстиции — об этом говорят данные доклада Мизулиной.
«В докладе говорится, что в 2015 году более 309 тыс. детей были изъяты из семей, возвращены были далеко не все. Это все в рамках ювенальных технологий. У нас есть и факты изъятия и по Воронежской области. Мы будем делать запросы, чтобы получить фактическую информацию за 2015−2016 годы из органов опеки, чтобы понять, сколько у нас таких случаев по Воронежской области», — сказал Ганибаев, добавив, что в воронежском «РВС» находится на рассмотрении несколько случаев — это как случаи угроз со стороны органов опеки, так и случаи изъятия детей.
Это не последняя акция — следующую воронежские активисты планируют провести на следующей неделе.
Как сообщало ИА REGNUM, пикеты против деятельности Анны Кузнецовой на посту омбудсмена, а также за обсуждение общественностью проекта Стратегии в интересах детей до ее подписания президентом проводятся по всей стране с 29 мая. Пикеты прошли в Крыму, Севастополе, Смоленске, Владимире, Астрахани, Волгограде, на Кубани, в Ростовской области, Липецке, Белгороде, Курске, Туле и многих других городах.
Ранее детский омбудсмен представила анализ практики изъятия детей из семей органами опеки, заявив, что случаи незаконных изъятий — единичны. С ней не согласились общественные родительские объединения, представители которых вышли из состава Общественного совета при уполномоченном по правам ребенка. Не согласилась с выводами правозащитника, в обязанности которого входит защита прав детей, и сенатор Елена Мизулина. Она представила альтернативный доклад, в котором говорится: в России к концу 2016 года создана полноценная ювенальная система. В 2015 году из родных семей было изъято 309 тыс. детей.
Следующим шагом к формированию ювенальной системы, уверены общественники, может стать новая десятилетняя Стратегия в интересах детей: по заявлению родительских организаций, документ создавался кулуарно.